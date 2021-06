Polizei befreit Jungen in Bremerhaven aus heißem Auto

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Aus einem verschlossenen Auto hat die Polizei einen kleinen Jungen in Bremerhaven befreit.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte die Mutter ihren Sohn am Donnerstag nach einem Einkauf in den Kindersitz auf der Rückbank gesetzt und ihre Tasche samt Autoschlüssel im Wagen gelassen. Als alle Türen zu waren, verschloss die Ze