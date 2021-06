Kartoffeln liegen auf dem Transportband eines Kartoffelroders.

Uwe Anspach/dpa

Hannover. Niedersachsen bleibt von der Anbaufläche her bei Kartoffeln Spitzenreiter in Deutschland: Auf 6,5 Prozent der Ackerfläche des Landes wurde im vergangenen Jahr das Nachtschattengewächs angebaut, was einer Fläche von 122 162 Hektar entspricht.

Am Freitag teilte das Landesamt für Statistik in Hannover erste endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 mit.Demzufolge wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund 2,57 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche