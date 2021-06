Masken hängen zusammen mit Taschen und Rucksäcken an Kleiderhaken in einem Klassenraum.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen müssen auf dem Pausenhof keine Masken mehr tragen.

Die Maskenpflicht in den Außenbereichen der Schulen sei aufgehoben worden, teilte das Kultusministerium in Hannover am Freitag mit. Auf Fluren, in Treppenhäusern oder auf Toiletten müssten jedoch weiter Masken getragen werden, betonte Kult