Zahlreiche Menschen sitzen am Ufer der Ihme.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Das Land Niedersachsen lockert angesichts der entspannteren Infektionslage jetzt weitere Corona-Beschränkungen.

Vom (heutigen) Samstag an sind in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz fünf Werktage lang unter 35 lag, wieder Treffen von bis zu zehn Personen „aus beliebig vielen Haushalten erlaubt“, wie die Staatskanzlei in Hannover m