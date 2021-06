Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Entspannung in der Corona-Pandemie wird immer deutlicher: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist am Freitag auf 5,8 gesunken - nach 6,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Vortag.

Das ging aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Außerdem meldete das Institut 83 Neuinfektionen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 3 auf 5724.In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Friesland lag di