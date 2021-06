Ein Badegast liegt auf einer aufblasbaren Badeinsel.

picture alliance / Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Offenbach am Main. In Dörpen im Landkreis Emsland haben die Thermometer am Donnerstag mit 35,1 Grad den höchsten Wert in Niedersachsen und Bremen gemessen.

Eine deutliche Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Demnach bleibt es vorerst schwül und warm bei Höchsttemperaturen von 28 Grad im Nordwesten und bis zu