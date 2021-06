Ein Mann fährt mit einem Fahrrad um 5:40 Uhr bei Sonnenaufgang und leichten Bodennebel durch die Leinemasch in der Region Hannover.

Offenbach am Main. Die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen bleiben auf hohem Niveau: Auch am Wochenende werden in einigen Regionen erneut mehr als 30 Grad erwartet - allerdings nimmt auch die Gefahr für Gewitter zu.

Die Hitzewelle lässt vorerst nicht locker: Auch am Wochenende bleibt es in Niedersachsen mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke heiß. Eine deutliche Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes