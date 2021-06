Nato beendet 50. Manöver „Baltops“ in der Ostsee

Das US-Führungsschiff "Mount Whitney".

Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel. Stopp in Kiel: Mehrere Nato-Schiffe laufen nach Ende des Manövers „Baltops“ am Freitag den Marinestützpunkt an. Darunter ist auch das US-Führungsschiff „Mount Whitney“. Einige bleiben übers Wochenende.

Die Nato will am Freitag ein größeres Manöver im Ostseeraum beenden. Mehrere Marineeinheiten wollen dann den Kieler Marinestützpunkt ansteuern, sagte ein Marinesprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Im Wesentlichen geht es darum, Treibstof