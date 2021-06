Flughafen Münster/Osnabrück am Donnerstag heißester Ort in Deutschland

Eine Frau trinkt im Sonnenschein aus einer Flasche sprudelndes Mineralwasser.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Greven. Mit einer Spitzentemperatur von 35,5 Grad ist der Flughafen Münster/Osnabrück am Donnerstag der heißeste Ort Deutschlands gewesen.

Auf Platz zwei landete mit 35,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal, wie es am Abend beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hieß. Platz drei teilten sich demnach Dörpen im Emsland und - ebenfalls in Niedersachsen - Celle mit einem Tageshöch