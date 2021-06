Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Göttingen. Nach dem tödlichen Kranunfall auf einer Göttinger Baustelle liegt der Staatsanwaltschaft ein Ergebnis der Prüfung durch einen Sachverständigen vor.

Demnach war an dem Kran eine Einstellschraube für die Überlastsicherung abgebrochen, wie Staatsanwalt Mohamed Bou Sleiman am Donnerstag sagte. Es handele sich um ein deutliches Anzeichen für Verschleiß. Am Samstagnachmittag war in der Or