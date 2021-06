Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen.

Philipp von Ditfurth/dpa

Rust. Mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan muss Deutschland aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bereitwilliger ehemalige Ortskräfte und ihre Familien aus dem Land aufnehmen.

„Wir müssen denjenigen helfen, aus dem Land rauszukommen, die uns über viele Jahre geholfen haben“, sagte Pistorius am Donnerstag am Rande der Innenministerkonferenz im badischen Rust der Deutschen Presse-Agentur. Pistorius will einen ents