Eine Frau geht durch ein Impfzentrum.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat die Absicht der Bundesländer begrüßt, die Impfzentren auch über den September 2021 hinaus verfügbar zu halten.

„Das ist für uns in Niedersachsen als Flächenland ein wichtiger Baustein, um überall im Land ein gutes Impfangebot aufrecht erhalten zu können“, sagte Verbandssprecher Thorsten Bullerdiek am Donnerstag.Bund und Länder hatten am Mittwoch ve