Eine Frau schwimmt am frühen Morgen durch ein Becken in einem Freibad.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Viele Kinder mussten in der Corona-Pandemie zurückstecken. Mit freiem Eintritt ins Freibad wollen einige Städte in diesem Sommer ein Zeichen setzen. Vielerorts wird Idee die aber nicht aufgegriffen.

In der abflauenden Infektionslage wollen einige Kommunen in Niedersachsen rechtzeitig vor Ferienbeginn Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen. Dafür gibt es in Hannover den Vorschlag, Schülerinnen und Schülern freien Eintritt ins Freiba