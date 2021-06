Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Warberg. Mit einer neuen Anlaufstelle will das Agrarministerium die gesellschaftliche Diskussion über Landwirtschaft befördern.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) eröffnet am Donnerstag (14.00 Uhr) das Ackerbauzentrum in Warberg (Landkreis Helmstedt). Ziel ist die Wissensvermittlung zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesellschaft. In Warber