Die Angeklagte sitzt bei Prozessauftakt in einen Saal vom Landgericht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hildesheim. Im Prozess gegen eine Mutter, die ihren Sohn im Corona-Lockdown geschlagen und hungern gelassen hat, werden an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Plädoyers erwartet.

Geplant sei, am Nachmittag auch schon das Urteil zu verkünden, teilte das Landgericht Hildesheim mit. Polizisten hatten den völlig abgemagerten Siebenjährigen Mitte Juni 2020 in der Wohnung der Frau in Sarstedt in einem Schrank entdeckt, n