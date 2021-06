Die Sonne geht hinter der Stadt mit dem Turm der St.-Andreas-Kirche (l) auf.

Moritz Frankenberg/dpa

Bispingen. Die erste heiße Phase des Sommers 2021 startet in Niedersachsen durch. Auch die Waldbrandgefahr steigt. Besonders geschützt werden sollten Haus- und Nutztiere.

Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang am Montag (21. Juni) rollt die erste Hitzewelle des Jahres auch im Norden an. Tropische Nächte mit mehr als 20 Grad werden bis zum Wochenende erwartet. Angestiegen ist auch die Waldbrandgefahr in Ni