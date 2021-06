Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen bei einer Demo.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Mit Transparenten haben rund 60 Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen am Mittwoch vor dem niedersächsischen Gesundheitsministerium für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege demonstriert.

Sie forderten unter anderem mehr Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie eine bessere Bezahlung. Auch in Bremen kamen Pflegekräfte vor dem Sitz der Gesundheitssenatorin in Hannover zusammen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Ku