Barbara Havliza (CDU), Justizministerin von Niedersachsen, sitzt im Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) will die Praxis mehrmaliger Bewährungsstrafen unterbinden.

Dabei geht es um Kriminelle, bei denen eine Haftstrafe ausgesetzt ist und die in der Bewährungszeit weitere Straftaten begehen. In der Gerichtspraxis kommt es nach Angaben des Bundesjustizministeriums in etwa zehn Prozent der Fälle vor, da