Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bremen. Bei Treffen und Freizeitaktivitäten sollen die Menschen in Bremen bald wieder mehr Freiheiten haben.

Lockerungen seien bei den Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen, beim Sport und bei der Maskenpflicht in Schulen geplant, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Demnach soll die neue Corona-Verordnung am kommenden Montag (21. Juni) in K