Trainer Tim Walter gestikuliert.

Uwe Anspach/dpa

Hamburg. Der Hamburger SV absolviert während seines Sommer-Trainingslagers im oberbayerischen Grassau ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck.

Wie der hanseatische Club am Dienstag mitteilte, treffen der deutsche und der österreichische Fußball-Zweitligist am 30. Juni dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufeinander. Auf der Rückreise aus dem am 29. Juni beginnenden Trainings