Anne Kura, Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen, spricht.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Emden. Die beiden Vorsitzenden der Grünen in Niedersachsen, Hans-Joachim Janßen und Anne Kura, wollen auch künftig ihre Partei anführen.

„Wir bewerben uns zur Wiederwahl für den Landesvorstand“, kündigten die beiden am Dienstag in Hannnover an. Am Wochenende entscheiden die niedersächsischen Grünen bei einer überwiegend digitalen Landesdelegiertenkonferenz in Emden unter an