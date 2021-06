Ein Baukran liegt auf der Durchfahrtsstraße im Göttinger Stadtteil Esebeck.

Stefan Rampfel/dpa

Göttingen. Nach dem tödlichen Kranunfall auf einer Göttinger Baustelle hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Es gehe um den Vorwurf, dass der Kran überladen war, sagte Behördensprecher Mohamed Bou Sleiman am Dienstag. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die zulässige Last um etwa eine Tonne überschritten wurde.Am Samstagnachmittag war in