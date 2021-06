Björn Thümler (CDU) spricht in einrer Sitzung des niedersächsischen Landtags.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler hat Veranstalterinnen und Veranstalter aufgerufen, sich für den Sonderfonds Kultur zu registrieren.

Der Bund habe in enger Zusammenarbeit mit den Ländern ein sehr wichtiges Förderinstrument geschaffen, sagte der CDU-Politiker in Hannover. „Es ist großartig, dass es gelungen ist, die IT-Plattform für den Sonderfonds so schnell an den Star