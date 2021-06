„Warnstreik!“ steht auf einem Schild.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach Anzeichen für einen Tarifabschluss mit bundesweitem Vorbildcharakter sollen die Warnstreiks im Kfz-Gewerbe in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt laut IG Metall jetzt doch weitergehen.

Die Gewerkschaft zeigte sich am Dienstag enttäuscht von den Verhandlungen mit den Arbeitgebern am Vortag. Sie hatte mit einem Angebot gerechnet und nach einer ersten Woche mit Ausständen in mehreren Betrieben eine Einigung für denkbar geha