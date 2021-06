Kinderkleidung an Badesee verursacht Großeinsatz

Ein Schild, auf dem „Polizei“ steht, hängt an einer Wache.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Die liegengebliebene Kleidung eines Kindes am Moorhüttensee in Braunschweig hat in der Nacht zu Dienstag einen stundenlangen Großeinsatz verursacht.

Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.Passanten hatten die Kleidung am späten Montagabend am Ufer des Badesees entdeckt. Die schlimmen Befür