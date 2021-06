Ein umgestürzter Kran liegt auf der Hauptdurchfahrtsstraße im Stadtteil Esebeck.

Stefan Rampfel/dpa

Göttingen. Nach dem tödlichen Kranunfall auf einer Göttinger Baustelle ist ein zweiter Mitarbeiter der Baufirma in einem kritischen Zustand.

Der 40-jährige Mann sei nach einer Notoperation in ein künstliches Koma versetzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am Samstagnachmittag war in der Ortschaft Esebeck ein Baukran aus ungeklärter Ursache plötzlich umgekippt.Der