Mangrovenquallen (vorne) werden im Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) gefüttert.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Einmal Nudeln mit Qualle, bitte? In Europa liegt diese Vorstellung noch fern. Doch Forscher interessieren sich aus guten Gründen für das Glibbertier.

Quallen werden in Europa nicht gegessen; den Badegästen an Nord- und Ostsee gelten die Medusen als unangenehme, manchmal sogar giftige Plage. Trotzdem erforscht das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen, ob nicht künfti