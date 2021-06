An vielen Grundschulen in Niedersachsen fehlen Fach-Lehrer

Ein Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Tisch einer Schülerin.

Uli Deck/dpa/Symbolbild

Hannover. Für bestimmte Fächer gibt es an vielen Grundschulen in Niedersachsen zu wenige Lehrkräfte. Vor allem auf dem Land ist das ein Problem.

An vielen Grundschulen in Niedersachsen fehlen für bestimmte Fächer wie Englisch, Musik und Religion ausgebildete Lehrkräfte. Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, gibt es an rund 25