Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Rinteln. Ein 55-jähriger Mann ist bei Rinteln (Kreis Schaumburg) am Sonntagnachmittag mit zwei Autos zusammengestoßen.

Dabei seien sieben Menschen leicht verletzt worden, darunter auch zwei Kinder, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Dabei sei der Mann aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein entgegenkommendes Aut