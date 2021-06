Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Peine. Bei einem Streit in Peine hat ein 19-Jähriger auf einen Kontrahenten eingestochen und diesen schwer verletzt.

Mehrere junge Männer seien in der Nacht auf Sonntag in einer Gaststätte in einen Streit geraten, dabei sei der junge Mann dazugekommen und habe mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen, teilte die Polizei mit. Der junge Mann habe dadur