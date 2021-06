Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Berlin. Die HSG Nordhorn-Lingen steht nach dem HSC 2000 Coburg und TuSEM Essen vorzeitig als dritter Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest.

Die Niedersachsen verloren am Sonntag bei den Füchsen Berlin mit 25:29 (11:14) und haben keine Chance mehr, in den ausstehenden vier Saisonspielen einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen.Das Team von Trainer Daniel Kubeš war 2019 in die Bund