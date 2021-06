„Rote Rosen“-Urgestein Gerry Hungbauer kündigt Abschied an

Schauspieler Gerry Hungbauer.

Georg Wendt/picture alliance/dpa/Archivbild

Lüneburg. „Rote Rosen“-Darsteller Gerry Hungbauer hat seinen Abschied von der ARD-Serie angekündigt.

