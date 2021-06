Großeinsatz für Feuerwehr: Acht Verletzte bei Brand in Bremer Hochhaus

30 Menschen musste die Feuerwehr bei einem Hochhaus-Brand in Bremen retten.

Christian Butt/NWM-TV

Bremen. In einem siebenstöckigen Hochhaus in der Bremer Neustadt ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Rund 30 Menschen waren zum Brandzeitpunkt im Gebäude.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bei dem Hochhausbrand in der Bremer Neustadt im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer am Sonntagmittag auf einem Balkon auf einer der unteren Etagen entstanden, teilt