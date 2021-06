„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein Jogger hat auf einem Feldweg in Hannover ein stark geschwächtes Rehkitz gefunden.

Nachdem er das Tier neben dem Weg an einem sichereren Platz abgelegt habe, habe er den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten brachten das Tier in Absprache mit einem Jäger am Samstag zur Versorgung in einen Tiergar