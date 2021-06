Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bremerhaven. Nach zwei Stunden und in fünf bis sechs Metern Höhe hat die Feuerwehr in Bremerhaven einen 16-Jährigen aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit.

Am Samstagabend sei der Personenaufzug am Bahnhof Wulsdorf zwischen zwei Geschossen stehen geblieben, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Der Vater des 16-Jährigen habe per Mobiltelefon Kontakt zu ihm gehalten. Ein Techniker habe nicht au