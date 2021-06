Die Feuerwehr Bremerhaven im Einsatz am Gulli.

Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven. Die Feuerwehr in Bremerhaven hat am Samstag Entenküken aus einem Abwasserrohr gerettet.

Ein Passant verständigte am Mittag die Einsatzleitstelle, dass in der Nähe des Klinikums Bremerhaven die kleinen Tiere in einen Gulli gefallen waren. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Einsatzkräften aus, die dann feststellten, dass die