Zwei Polizeibeamte stehen zwischen Einsatzfahrzeugen.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gifhorn. Verkehrskontrolle, Flucht, zwei verletzte Polizeibeamte: Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Gifhorn die Polizei in Atem gehalten.

Der Mann habe das Haltesignal eines Streifenwagens missachtet und sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Wenig später fanden die Beamten seinen Wagen, der Beifahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber festgehalten werden. Der Fahrer dagegen flü