Niedersachsen schickt 17 Millionen Masken an den Bund zurück

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Land Niedersachsen will 17 Millionen Corona-Masken wegen unrichtiger Angaben wieder an den Bund zurückgeben.

Dabei handelt es sich um 12 Millionen OP-Masken und fünf Millionen FFP2-Masken, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Samstag. Am Freitag war in einem NDR-Bericht zunächst von vier Millionen Masken die Rede gewesen.„Der Grund für di