Niedersachsen gibt 17 Millionen Masken an den Bund zurück

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Infektionszahlen sinken - doch im Ernstfall sollen Masken helfen, eine Infektion zu verhindern. Sind vom Bund gelieferte Masken unbrauchbar? Niedersachsen will jetzt Millionen der Masken zurückschicken. Das machen auch andere Bundesländer.

Das Land Niedersachsen will 17 Millionen Corona-Schutzmasken wegen fehlerhafter Unterlagen an den Bund zurückgeben. Dabei handele es sich um 12 Millionen OP-Masken und fünf Millionen FFP2-Masken, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in