Feiern zur Schulentlassung in Niedersachsen starten

Die Absolventen der Internationalen Schule Hannover bejubeln ihren Abschluss.

Peter Steffen/dpa

Hannover. Dank niedriger Infektionszahlen und Corona-Lockerungen können sich Abiturienten und Abschlussklassen in Niedersachsen auf ihre Entlassungsfeiern freuen. Die ersten Abientlassungen beginnen an diesem Wochenende. Doch es gibt einiges zu beachten.

Nach einem von der Pandemie geprägten Schuljahr können sich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in Niedersachsen auf ihre Entlassfeiern freuen. An der Internationalen Schule in Hannover (ISHR), einer Privatschule mit rund 630