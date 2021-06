SPD in Bremen wählt neuen Landesvorstand

Bremer SPD-Politiker Reinhold Wetjen.

---/Selin-Ece Arpacz/SPD Bremen/dpa/Archivbild

Bremen. Zwei Jahre ist die Fastniederlage der Bremer SPD her. In zwei Jahren wird wieder gewählt, und dafür stellt sich die Regierungspartei des kleinsten Bundeslandes an der Spitze neu auf.

Die langzeitregierende SPD in Bremen wählt bei einem Parteitag am Samstag (10.00 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Als Vorsitzender nominiert ist Reinhold Wetjen (68). Der Vorsitz wird frei, weil die bisherige Bremer SPD-Chefin Sascha Aulepp