Luna robbt in der Seehundstation Norddeich.

-/Seehundstation Norddeich/dpa

Norden. Die Seehundstation Norddeich hat den ersten mutterlos gefundenen Heuler des Jahres aufgenommen.

Wie die Einrichtung am Freitag mitteilte, wurde der 8,1 Kilogramm schwere und 74 Zentimeter lange Seehund Luna genannt. Das Tier war am 6. Mai allein am Deich entdeckt worden und wurde zunächst in der Quarantänestation im Waloseum versorgt