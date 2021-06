Verdi: Mehr Geld für Diakonie-Beschäftigte in Niedersachsen

Ein Mann hat bei einem Warnstreik vor dem Verdi-Logo eine Pfeife im Mund.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen. Der Tarifabschluss für die etwa 35.000 Beschäftigten der niedersächsischen Diakonie-Einrichtungen bringt nach Verdi-Angaben höhere Löhne und Zuschläge für das Personal.

Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zwei Stufen mehr Geld bekommen. Auf eine erste Steigerung um 1,4 Prozent zum Januar 2022 folgt demnach ein Plus von weiteren 1,8 Prozent ein Jahr spä