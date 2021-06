Wolken und leichte Abkühlung am Wochenende in Niedersachsen

Dunkle Wolken ziehen über rote Mohnblumen hinweg.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Offenbach am Main. Nach einem sonnigen Freitag mit Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad wird das Wetter am Wochenende in Niedersachsen etwas wolkiger und frischer.

Am Samstag seien örtlich auch leichte Schauer möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Demnach frischt bei wechselhaftem Wetter auch der Wind auf. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 17