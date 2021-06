Das Leineschloss, Sitz des niedersächsischen Landtags.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Hannover. An diesem Freitag geht es im niedersächsischen Landtag erneut um die Situation von Kindern und Jugendlichen in und nach der Pandemie. Wie können die Jüngeren besser berücksichtigt und negative Corona-Folgen bestmöglich abgefedert werden?

