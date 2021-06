Muster für einen digitalen Impfpass.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild-Pool/dpa/Archivbild

Hannover. Zusätzlich zum gelben Impfpass geht nun der lange geplante digitale Nachweis für Corona-Schutzimpfungen an den Start. In Niedersachsen wollen ihn einige Apotheken ab Montag anbieten. Andernorts braucht es noch etwas mehr Vorlauf.

Der bundesweite digitale Impfpass zum Nachweis eines vollen Corona-Schutzes soll in Niedersachsen zeitnah verfügbar sein. Bereits von kommenden Montag an soll er in einigen Apotheken erhältlich sein, wie der Landesapothekerverband am Donner