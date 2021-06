Auto gerät in Gegenverkehr: Radfahrer schwer verletzt

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Weil ein Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer in Hannover schwer verletzt worden.

Der Wagen sei in einer Linkskurve plötzlich in den Gegenverkehr gefahren und konnte dort nur knapp einem Radfahrer ausweichen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der verlor durch die Aktion trotzdem die Kontrolle über sein Rad, kam von der