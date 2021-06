Großeinsatz nach Brand in Biogas-Anlage bei Aurich

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht.

Krummhörn. Ein Feuer in einer Biogas-Anlage in Krummhörn im Landkreis Aurich hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht.

In einem Behälter war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Flammen hatten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf einen weiteren Behälter übergegriffen, das Biogas war entw