Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Hann. Münden. Ein Autofahrer hat sich im Landkreis Kassel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei bis nach Niedersachsen geliefert.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird vermutet, dass der 30-Jährige bei einer Kontrolle am Mittwochnachmittag wohl deshalb auf das Gaspedal trat, weil die Kennzeichen an seinem Wagen gestohlen waren. Einsatzkräfte aus Niedersachsen