Niedersachsen sollte bei privaten Treffen mehr zulassen

In Niedersachsen geht die Inzidenz zurück, private Kontakte sind aber nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich.

Lisa Bohlander

Hannover. Die Inzidenz in Niedersachsen sinkt, der Unmut über die strengen Kontaktregeln steigt. Es wird Zeit, dass sie Landesregierung hier Druck vom Kessel nimmt.

12,0: Der landesweite "Corona-Wert" in Niedersachsen geht immer weiter runter und erreichte am Donnerstag erstmals dieses erfreuliche Ergebnis. Das ist eine gute Nachricht. Genau so, wie es beeindruckt, dass die Zahl der Kommunen